كأس مصر.. أرنولد ايبا وأحمد عاطف يقودان مودرن لمواجهة الشمس

أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشمس، وذلك بعد قليل على ملعب “استاد القاهرة الدولى”، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.

التشكيل

وجاء تشكيل مودرن على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الله حافظ، محمد أميسي

هجوم: ارنولد ايبا، أحمد عاطف.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمود شعبان، علي زعزع، محمد صبري، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا.