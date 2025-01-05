مصرع شاب اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام في البحيرة

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته باختناق إثر استنشاق غاز ثانا أكسيد الكربون أثناء قيامه بالاستحمام داخل مسكنه بمدينة أبو حمص بالبحيرة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص وباشرت النيابة العامة التحقيق.



تلقى مأمور مركز شرطة أبو حمص بلاغا من المستشفى العام بوصول " أحمد محمد عبد الصمد ٢٢ سنة، ومقيم عزبة الجرن دائرة المركز جثة هامدة ادعاء استنشاق غاز، بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المجنى عليه قرروا أثناء قيام المجنى عليه بالاستحمام داخل الحمام الخاص بالمنزل استنشق غاز من السخان مما تسبب في وفاته في الحال ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص وشركة الغاز لاتخاذ شؤونها.