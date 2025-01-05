سوء الأحوال الجوية يعطل جدول الرحلات في العديد من المطارات الأوروبية

تسبب الطقس السيئ وتساقط الثلوج والجليد في تعطيل جدول الرحلات في العديد من المطارات الأوروبية، وخاصة في ألمانيا وهولندا.



وأكدت صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية، اليوم /الأحد/، أنه لا توجد اضطرابات في مطار بروكسل، باستثناء بعض التأخيرات الطفيفة، مشيرة إلى أن عدة مطارات ألمانية تعطلت جداول رحلاتها بسبب تساقط الثلوج والأمطار، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إلغاء 120 عملية إقلاع وهبوط من بين نحو 1090 رحلة كان من المقرر القيام بها اليوم في فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا ويقع غرب البلاد.

وفي ميونيخ جنوب ألمانيا، ألغيت 35 رحلة جوية كإجراء احترازي مساء أمس /السبت/ من أصل 750 رحلة مغادرة وهبوط مقررة في ثاني أكبر مطار ألماني، بحسب متحدث باسم المطار.

وبدأت الاضطرابات منذ مساء /الجمعة/ في مطار برلين براندنبورغ، حيث تعطلت 30 رحلة جوية، بما في ذلك 17 رحلة ألغيت بسبب الظروف الجليدية في العاصمة.. فيما حذر مكتب الأرصاد الجوية الألماني من هطول أمطار متجمدة اليوم بعد تساقط الثلوج خلال الليل، وأوصى بتجنب السفر غير الضروري.

وفي سياق متصل، أدى تأخير وإلغاء الرحلات الجوية إلى تعطل العمل بمطار "شيفول" في هولندا بسبب الظروف الجوية في فصل الشتاء.. وذكر الموقع الإلكتروني للمطار أنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلة ذهاب إلى بروكسل وأخري عودة.

ومن جهته، ذكر مطار أمستردام، على موقعه الإلكتروني، أنه بسبب الثلوج والأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة قد يتم تأخير أو إلغاء الرحلات الجوية اليوم، مناشدا المسافرين متابعة مستجدات الرحلات.