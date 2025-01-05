الزمالك يحتفل بذكرى التأسيس الـ 114

يحتفل نادى الزمالك، بذكرى تأسيسه الـ 114 على إنشاء النادي، وحصد البطولات وتحقيق الإنجازات.

حيث أنشئ الفارس الأبيض أحد اقطاب الكرة المصرية عام 1911، ليبدأ معها تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب.

وأحتفلت الصحفة الرسمية لنادى الزمالك، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بذكرى التأسيس ونشرة صورة لمقر النادى وعلقت عليها "114 عاماً يا زمالك".

وشهدت الـ 114 عام، حصد الزمالك، العديد من الألقاب والبطولات خلال تاريخه العريق، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وخلال الـ 114 عام، لُقب الزمالك بعدة ألقاب، كان ابرزها هى "النادى الملكى – القلعة البيضاء – مدرسة الفن والهندسة – الفارس الأبيض – الفرسان".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، فى تمام السادسة من مساء اليوم، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.



ويتصدر الزمالك، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وخلفه بلاك بولز الموزمبيقي والمصري برصيد 4 نقاط، ثم إنييمبا النيجيري برصيد نقطة واحدة.