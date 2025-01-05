ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

5 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بإرتقاء 5 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,805 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر أن عدد المصابين قد بلغ 109,064 حالة منذ بداية العدوان، بينما لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كما أضافت المصادر أن قوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر بحق العائلات في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن استشهاد 88 شخصاً وإصابة 208 آخرين. وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا يمكن لفرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

طائرات الاحتلال مخيم النصيرات قطاع غزة العدوان الإسرائيلي