5 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بإرتقاء 5 شهداء في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,805 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر أن عدد المصابين قد بلغ 109,064 حالة منذ بداية العدوان، بينما لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كما أضافت المصادر أن قوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر بحق العائلات في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن استشهاد 88 شخصاً وإصابة 208 آخرين. وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا يمكن لفرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.