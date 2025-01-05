السيطرة على حريق نشب بمحل ألعاب بالمعادي الجديدة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل محل ألعاب بالقرب من ميدان فلسطين بمنطقة المعادي الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على حريق محل في المعادي الجديدة



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المحلات بالقرب من ميدان فلسطين بالمعادي الجديدة التابعة لقسم البساتين، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق فى محل ألعاب إلكترونية، وتمكن رجال الحماية من محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان.