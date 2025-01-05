ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. عبده يحيى يقود تشكيل غزل المحلة أمام سبورتنج

غزل المحلة
غزل المحلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سبورتنج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الأحد، نظيره سبورتنج على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف ظهرًا.

يقود عبده يحيى تشكيل غزل المحلة أمام سبورتنج، حيث يتواجد على رأس هجوم زعيم الفلاحين في مباراة اليوم.

يسعى غزل المحلة للفوز على سبورتنج، حتى يتجنب مفاجآت بطولة كأس مصر، وكذا لمصالحة جماهيره بعد الخسارة على ملعبه من البنك الأهلي بهدف للا شيء، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوضه 7 جولات.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة سبورتنج في كأس مصر

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد حكم - كاستيلو 

خط الوسط: عموري - توريه - الإخميمي - حميدو 

وفي الهجوم: محمد عصام - عبده يحيى - جريشة.

غزل المحلة كاس مصر سبورتنج تشكيل غزل المحلة تشكيل غزل المحلة لمواجهة سبورتنج اخبار غزل المحلة شوقي غريب عبده يحيى