كأس مصر.. عبده يحيى يقود تشكيل غزل المحلة أمام سبورتنج

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سبورتنج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الأحد، نظيره سبورتنج على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف ظهرًا.

يقود عبده يحيى تشكيل غزل المحلة أمام سبورتنج، حيث يتواجد على رأس هجوم زعيم الفلاحين في مباراة اليوم.

يسعى غزل المحلة للفوز على سبورتنج، حتى يتجنب مفاجآت بطولة كأس مصر، وكذا لمصالحة جماهيره بعد الخسارة على ملعبه من البنك الأهلي بهدف للا شيء، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوضه 7 جولات.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة سبورتنج في كأس مصر

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد حكم - كاستيلو

خط الوسط: عموري - توريه - الإخميمي - حميدو

وفي الهجوم: محمد عصام - عبده يحيى - جريشة.