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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية السوري: نجدد مطالبتنا للولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني
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قال أسعد الشيباني وزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا اليوم الأحد، نجدد مطالبتنا للولايات المتحدة برفع العقوبات عن الشعب السوري، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك لتمهيد الطريق أمام الدول الشقيقة للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري. وأوضح الشيباني أن شعار بلاده هو "سوريا السلام والاستقرار والأمان للجميع"، مشدداً على أن بلاده لن تكون مركزاً للاستقطاب.

وأشار الشيباني إلى أن الكويت تدعم استقرار سوريا وتؤيد تمثيل جميع أطياف الشعب السوري.

 كما تحدث وزير الخارجية السوري مع الوفد الخليجي الزائر حول المراحل المستقبلية التي يعتزم تنفيذها.

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