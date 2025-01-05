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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

راغدة شلهوب: "وجودي مع عيلتي في عيد الميلاد بكنوز العالم"

الإعلامية راغدة شلهوب
الإعلامية راغدة شلهوب
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أعربت الإعلامية راغدة شلهوب عن سعادتها الغامرة بقدوم عيد الميلاد المجيد في مصر المقبل الموافق يوم 7 يناير.

وقالت شلهوب في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: إننا قمنا بالاحتفال بالعيد في بيروت  يوم 24 ديسمبر الماضي، وأكدت بالنسبة لي ليس لدي طقوس بعينها أقوم بها في الأعياد ولكني قضيت العيد مع عائلتي  و زوجي الحبيب وابنتي فوجودي مع أسرتي في العيد بكنوز العالم.

وعن أمنياتها أضافت: نحن نمر بحالة حرب وأتمني من الله يعم السلام والاستقرار في المنطقة العربية وخاصة في بيروت وأمنيتي الوحيدة في هذا العيد أن نتوقف عن الحروب والصراعات التي يعاني منها الدول العربية الشقيقة ويديم الله الصحة والسعادة علي ويوفقني في عملي وكل عام والشعب اللبناني والعربي بألف خير.

راغدة شلهوب عيد الميلاد المجيد لبنان