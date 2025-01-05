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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يُكرًم المستشار العسكري في ختام عمله

محافظ بني سويف يكرم
محافظ بني سويف يكرم المستشار العسكري
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كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري لانتهاء عمله ببني سويف،حيث أهداه درع المحافظة ، تقديرًا لجهوده الملموسة والمتميزة التي بذلها طوال مدة عمله بالمحافظة، ومتمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

 “غنيم” يُكرًم المستشار العسكري في ختام عمله ببني سويف ويلتقى المستشار الجديد

ومن جانبه أعرب المستشار العسكري  عن تقديره لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطيبة،مشيرًا إلى اعتزازه بالفترة التي قضاها في بني سويف  باعتبارها من أفضل الأوقات، لاسيما في ظل  التعاون من الجهاز التنفيذي بالمحافظة خاصة في المهام الحيوية، والتي تم تنفيذها على النحو المطلوب ، وذلك تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "

 وفي سياق متصل،التقى المحافظ"بمكتبه"المستشار العسكرى الجديد:العقيد محمد محسن هاشم،والذي تسلم مهام عمله مستشاراً عسكريا للمحافظة،حيث أعرب المحافظ عن تمنياته بالتوفيق لكل منهما في ما يتم تكليفهما به من أعمال ومهام لخدمة وطننا الغالي مصر

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المستشار العسكري درع المحافظة محمد محسن محمد سمير محافظ بني سويف