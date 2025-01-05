رسالة رئيس وزراء باكستان للشعب الكشميرى احتفالا بيوم حق تقرير المصير

وجه رئيس وزراء باكستان السيد محمد شهباز شريف رسالة بمناسبة يوم حق تقرير المصير الذي يحييه شعب جامو وكشمير في الخامس من يناير كل عام واصفًا هذا اليوم بأنه يمثل الأمل في تحقيق تطلعات الشعب الكشميري لنيل حقوقه المشروعة.

وأشار السيد شهباز شريف إلى أن الخامس من يناير 1949 شهد اعتماد لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالهند وباكستان القرار التاريخي الذي ينص على إجراء استفتاء حر ونزيه في جامو وكشمير لتمكين الشعب الكشميري من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصيروأكد أن هذا الحق يعد مبدأً جوهريًا في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد سنويًا تأكيدها على هذا الحق من خلال قرارات تدعم حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي ورغم ذلك فإن الشعب الكشميري محروم من ممارسة هذا الحق منذ أكثر من سبعة عقود ،وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة مسؤولياته تجاه شعب كشمير وعبر اتخاذ خطوات فاعلة لتمكينهم من تحقيق حقهم الطبيعي في تقرير المصير.

ودعا السيد شهباز شريف إلى وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين واستعادة الحريات الأساسية لشعب كشمير وأدان الخطوات الأحادية التي اتخذتها الهند منذ 5 أغسطس 2019 لتغيير التركيبة الديموغرافية والسياسية للإقليم ومحاولاتها لتحويل الكشميريين إلى أقلية مهمشة في وطنهم فضلًا عن القمع الممنهج والوحشي الذي يمارس ضدهم.

وأكد التزام باكستان بمواصلة دعمها السياسي والدبلوماسي والأخلاقي للشعب الكشميري في نضاله المشروع حتى تحقيق حقه في تقرير المصير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيناتور محمد إسحاق دار كلمته فى احياء هذه الذكرى .

أكد السيناتور محمد إسحاق دار أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي تدعمه المواثيق الدولية ولا يمكن ضمان الحقوق والحريات الأساسية دون تحقيق هذا الحق.

وأضاف أن إحياء ذكرى هذا اليوم يهدف إلى تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الشعب الكشميري الذي يعاني من الاحتلال والقمع منذ 77 عامًا.

وأشار إلى أن الهند تواصل اتخاذ تدابير قسرية لإحكام سيطرتها على جامو وكشمير من خلال إجراءات إدارية وقضائية وتشريعية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وقمع تطلعات الشعب الكشميري. كما شدد على التزام باكستان بتقديم دعمها الكامل للشعب الكشميري والعمل على تحقيق استفتاء حر ونزيه وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي ختام كلمته جدد نائب رئيس الوزراء تأكيده على استمرار دعم باكستان الثابت للشعب الكشميري في نضاله العادل حتى تحقيق حريته وحقه الطبيعي في تقرير المصير.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار