سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد محيط الكنائس والأديرة 

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد محيط عدد من الكنائس والأديرة ببعض مراكز المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين يناير 2025، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها .

“علام” يتفقد محيط الكنائس والأديرة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ببني سويف

وخلال "جولته بمدن بني سويف وناصر وببا "اطمأن السكرتير العام المساعد إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية،وازالة كافة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين،والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً

بالإضافة إلى تكليف مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ و اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات باعياد الميلاد المجيد ، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر ، فواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف ، ومسؤولو الإشغالات والنظافة بالوحدات المحلية لبني سويف وناصر وببا