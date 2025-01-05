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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بالعيد

جاني من اللقاء
جاني من اللقاء
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استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.
رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد من أعضاء المجلس.

ورحب قداسة البابا بالوفد القضائي ، معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد. وتحدث قداسة البابا عن أهمية أن يمجد الإنسان الله في حياته وبحياته، لافتًا إلى مسؤولية كل إنسان عن صنع السلام، كلٍ في مكانه ومحيطه.

العام الجديد المستشار حسني عبد اللطيف المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد شوقي عياد بعيد الميلاد حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض