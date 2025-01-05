جامعة قناة السويس تدعو طلابها للمشاركة في مسابقة "بداية حلم"

دعا الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، طلاب الجامعة للمشاركة في مسابقة "بداية حلم" التي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية الشباب ممثلة في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة.

جاء ذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب على الابتكار والمساهمة الفعالة في المجتمع، وتحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنظيم وزارة الشباب والرياضة تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مسابقة "بداية حلم".

وأكد "مندور" أن هذه المسابقة تمثل فرصة ذهبية للطلاب لتقديم مبادرات مجتمعية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الوطن.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المشاركة في هذه المسابقة تتيح للطلاب فرصة العمل الجماعي، والتدريب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. كما أشار إلى أن الفائزين سيتم تأهيلهم لحضور معسكرات تدريبية متخصصة، مما يعزز من قدراتهم ويؤهلهم لمراحل التحكيم النهائي على المستوى الوطني.

من جانبه، أشار الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى تنوع المجالات التي يمكن للطلاب المشاركة فيها، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، المجال البيئي، المجال الاجتماعي، المجال الصحي، ريادة الأعمال، الفنون، الثقافة والهوية، الرياضة، التعليم، والسياحة، بالإضافة إلى مجال "قادرون باختلاف"، مما يتيح الفرصة للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات.

وأكد "شعيب" أن المسابقة تتضمن مسارين: الأول لدعم المبادرات القائمة لتسليط الضوء عليها وتمكينها، والثاني لدعم الأفكار الجديدة التي تسعى لحل المشكلات المجتمعية. كما يتميز التقييم بمعايير دقيقة تشمل الإبداع، الواقعية، التأثير، الجدوى، والتناغم مع رؤية مصر 2030.

تستمر فترة التسجيل حتى الأول من مارس 2025 عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة. وسيتم منح جوائز مالية للفائزين بإجمالي 375 ألف جنيه، تشمل خمسة فائزين في مسار المبادرات وثلاثة في مسار الأفكار.

واختتم الدكتور ناصر مندور حديثه بالدعوة إلى اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التميز وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، مؤكداً على دعم الجامعة الكامل للمبادرات التي تبرز قدرات وإمكانات الشباب المصري في المساهمة الفعالة لتحقيق التنمية.

يُشرف على تنظيم المشاركه الطلابية الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الإجتماعي.