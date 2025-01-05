إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة بزهراء المعادي

أصيب 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بشارع كارفور بمنطقة زهراء المعادي، جنوب محافظة القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة فى المعادي

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري شارع كارفور بمنطقة زهراء المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق، الأمرالذي أدى إلى اصطدامه بعمود إنارة أعلى الكوبرى، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.