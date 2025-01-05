رئيس جامعة بنها يواصل تفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

واصل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولاته التفقدية الموسعة لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من كليات الجامعة شملت كليات التربية، والحقوق، وعلوم الرياضة.

رافقه خلالها الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية علوم الرياضة، ووكلاء الكليات ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن "الجيزاوي" على حسن سير الامتحانات باللجان، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، و بتواجد القيادات الأكاديمية، وانتظام وحضور الملاحظين، وتواجد الأطقم الطبية داخل العيادات أثناء فترة الامتحانات، كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بحسن انضباط سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، وتوافر كافة مقومات الراحة والرعاية والأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

من ناحية أخرى تفقد رئيس الجامعة سير العمل والأعمال الإنشائية داخل مسجد كلية التربية، ومسجد كلية الحقوق بمجمع الكليات بكفر سعد.

كما تفقد حمام السباحة بكلية علوم الرياضة، لمتابعة سير العمل به ، موجهًا بسرعة إنهائه وفقاً للمعايير القياسية في أقرب وقت.

تفقد الامتحانات

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