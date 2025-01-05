وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أعرب قداسة البابا عن شكره على هذه الزيارة والتهنئة، مؤكدًا تقديره لرجال القوات المسلحة، التي تعد نموذجًا يحتذى في الجدية والانضباط، وأضاف: "نعتز بالقوات المسلحة اعتزازًا فائقًا ونعتبر أنه مصدر فخر لأي فرد أن ينتمي لهذه المؤسسة الوطنية، وأكد على تقديره للمسؤولية الملقاة على عاتق رجال القوات المسلحة في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

وعن عيد الميلاد أشار قداسته إلى أنه يأتي دومًا في بداية السنة، وهو أمر جيد أن نبدأها بالأعياد.

ومن جهته أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن خالص تهنئته ومرافقيه ببدء العام الجديد وعيد الميلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة هي من أبناء الشعب المصري، لذا فهو جيش له تاريخ وطني ناصع البياض.