ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب حالة الطقس.. «ديربى الكراهية» بين ليفربول ومانشستر يونايتد مهدد بالتأجيل

ليفربول
ليفربول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواجه القمة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، ونظيره مانشستر يونايتد، شبح التأجيل، بسبب ظروف الطقس وتساقط الثلوج ، حيث يستضيف فريق ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد، فى "ديربى الكراهية"، وذلك فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب " آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد ملعب "آنفيلد"، فى مقاطعة الميرسيسايد، تساقط الثلوج بكثافة، مما يؤثر على إقامة المباراة .

بيان ليفربول

وخرج ليفربول ببيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال فيه: "تم عقد اجتماع أمني صباح اليوم لتقييم حالة الطقس وظروف السفر المتعلقة بمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد في ملعب آنفيلد".


وأضاف: "في هذه المرحلة، من المقرر أن تُقام المباراة كالمعتاد، ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان إقامتها". 


وأنهى ليفربول بيانه قائلا: "سيتم عقد اجتماع أمني آخر عند منتصف النهار لتقييم أحدث الظروف، وسنوافي المشجعين بالتحديثات فور توفرها. يرجى توخي الحذر الشديد أثناء التنقل".

الطقس ليفربول مانشستر يونايتد ديربى الكراهية الدوري الإنجليزي مقاطعة الميرسيسايد