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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنها يتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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واصل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، جولاته التفقدية الموسعة لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من كليات الجامعة شملت كليات التربية ، والحقوق، وعلوم الرياضة.

رافق رئيس جامعة بنها خلال جولته الدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية ، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية علوم الرياضة ، ووكلاء الكليات ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن " الجيزاوي " علي حسن سير الامتحانات باللجان ، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة ، و بتواجد القيادات الأكاديمية ، وانتظام وحضور الملاحظين ، وتواجد الأطقم الطبية داخل العيادات أثناء فترة الامتحانات ، كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، بحسن انضباط  سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة  ، وتوافر كافة مقومات الراحة والرعاية والأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم. 

من ناحية أخرى، تفقد رئيس الجامعة، سير العمل والأعمال الإنشائية داخل مسجد كلية التربية ، ومسجد كلية الحقوق بمجمع الكليات بكفر سعد.

كما تفقد  حمام السباحة بكلية علوم الرياضة ، لمتابعة سير العمل به ، موجهًا بسرعة إنهائه وفقاً للمعايير القياسية في أقرب وقت.

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