وجبة إفطار مفيدة وذهن صافٍ.. نصائح مهمة لتقوية تركيز الطلاب خلال فترة الامتحانات

قدمت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، روشتة ونصائح لتقوية التركيز عند الطلاب خلال فترة الامتحانات ولتوفير جو هادئ للطلاب، مشددة على ضرورة أن يكون ذهن الطالب صافيًا، وتناول وجبة إفطار جيدة ومفيدة.

وقالت استشاري علم النفس التربوي، خلال مداخلة لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الأسرة تشكل عاملًا مهمًا في قدرة الأبناء على التركيز والمذاكرة الجيدة، موضحة أنه يتلقي كل الخبرات الموجودة حوله من الأسرة، بالتالي يحصل على الطاقة الإيجابية للمذاكرة والاستذكار الجيد أو السلبية التي تشعره بالإحباط، من أولياء الأمور.

وتابعت استشاري علم النفس التربوي، أنه على الطالب وقت دخول اللجنة واستلام ورقة الأسئلة، قراءتها بالكامل بشكل عام، موضحة أن هذه القراءة بمثابة استحضار ذهني معرفي لكل المعلومات التي داخل ذاكرته، وتعمل على تقليل التوتر والخوف التي تكمن في عدم العلم بباقي الأسئلة، فينشأ خوف ورهبة لدى الطالب.