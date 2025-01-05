فيروس HMPV يثير الهلع في الصين

أثار فيروس يُطلق عليه "الفيروس الرئوي البشري" حالة من الهلع في الصين بعد تسجيل زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي، ما دفع السلطات إلى رفع حالة الاستنفار واتخاذ تدابير وقائية مشددة.

وأعلنت الحكومة الصينية أنه لا يوجد لقاح متاح حاليًا للفيروس، الذي يتميز بقدرته العالية على العدوى، مما دفعها إلى حث المواطنين على ارتداء الأقنعة الواقية وتجنب الأماكن المزدحمة للحد من انتشار العدوى.

ويتسبب الفيروس في ظهور أعراض مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا، مثل السعال، الحمى، الصفير، واحتقان الأنف.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، مما يضاعف من خطورة المرض.

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