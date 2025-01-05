إعلام إسرائيلي: الأوضاع في لبنان على طاولة المشاورات الأمنية لنتنياهو اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن المشاورات الأمنية التي يعقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم ستبحث الأوضاع في لبنان.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دعا اليوم إلى اجتماع أمني عاجل.

وأوضحت الإذاعة أن الاجتماع سيضم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هذا الاجتماع الأمني يأتي في وقت متزامن مع تقدم المفاوضات حول صفقة إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق، نفى مكتب نتنياهو التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية إبرام صفقة مصغرة لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، معتبرًا أن ما يتم تداوله هو "محض كذب".