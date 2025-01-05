موسكو تتوعد بالانتقام من محاولة أوكرانيا استهدافها بالصواريخ

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّه خلال الساعات الماضية صدت الجوية الروسية 8 صواريخ من طراز أمريكي، إذ هاجمت أوكرانيا مقاطعات روسية حدودية مع الأراضي الأوكرانية، موضحا أنّ وزارة الدفاع الروسية أكدت على أنها سترد على هذا الهجوم.

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ روسيا ترى أن مثل هذه الخطوات تعتبر تأكيد واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في الصراع بشكل واضح ومباشر ضد روسيا وضد القوات الروسية، مشيرا إلى أنّ الدفاعات الجوية الروسية استطاعت تدمير الصواريخ الأمريكية، إذ أكدت روسيا مرارا وتكرارا أن أسلحتها تتفوق عن الأمريكية.

وتابع: «هناك رد روسي على أوكرانيا سيكون خلال الساعات المقبلة، كما أن بعض الخبراء يتحدثون أن موسكو قد توجه ضربات على محطات الطاقة في أوكرانيا وبعض المقرات الحساسة».

ولفت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية أكدت خلال الساعات الماضية أن دفاعاتها الجوية دمرت أكثر من 61 مسيرة أوكرانية في 5 مناطق روسية، حيث إن القوات الأوكرانية أطلقت مسيرات بشكل كبير خلال الساعات الماضية تجاه المقاطعات الروسية ما أدى إلى وقف حركة مطار قازان وتضرر بعض الأبنية.