كيف تستعد إيران لمواجهة حقبة جديدة في حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن ؟

تواجه إيران عامًا صعبًا من المواجهة مع إدارة ترامب القادمة في حين تواجه أيضا أزمة إقتصادية حاده بعد عام 2024 الذي تركها مع أزمة في الداخل ونكسات في الشرق الأوسط.

وتخطط الإدارة الأميركية الجديدة لزيادة العقوبات على إيران كجزء من جهد عدواني لاحتواء دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. ولا تزال استراتيجية طهران، التي أصبحت أقل قوة مما كانت عليه، تهدد حلفاء واشنطن وشركائها، وخاصة إسرائيل، كما أنها غير شعبية بين العديد من الإيرانيين العاديين. كما يدرس فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية ، لمنع إيران من بناء سلاح نووي.

وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل بالفعل بسبب مزيج من سوء الإدارة والفساد والعقوبات القائمة. فقد أدى نقص الطاقة إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس والجامعات وتعطيل الإنتاج في عشرات المصانع. وفي الوقت نفسه، تم تخفيف التهديد العسكري الإيراني بسبب الضربات الإسرائيلية لحلفائه حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، ونظام الأسد المنهار الآن في سوريا، ومعظم الدفاعات الجوية الإيرانية.

تمثل الصعوبات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية التحدي الأكبر لزعمائها الدينيين منذ عام 2022، عندما هزت البلاد اضطرابات واسعة النطاق أشعلتها وفاة امرأة شابة في حجز الشرطة بعد أن زُعم أنها ارتدت حجابًا غير لائق. سحقت السلطات الانتفاضة بالقوة الغاشمة التي قالت منظمات حقوق الإنسان إنها قتلت المئات. وبينما تظل الاحتجاجات على الصورة الاقتصادية المتدهورة محدودة، يبدو النظام أكثر عرضة للاضطرابات الآن.

وقالت سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس في لندن، إن القيادة الإيرانية "تواجه على الأرجح التحديات الأشد عمقاً من صنعها" منذ سنوات. وأضافت أن هذا قد يدفع طهران أيضاً إلى التفاوض على تسوية مع الغرب في سعيها إلى إيجاد مخرج من الأزمة.

شبح الاضطرابات الاجتماعية

ولقد انتُخِب الرئيس مسعود بزشكيان في يوليو على أساس برنامج إصلاحات اجتماعية، وإحياء اقتصادي، وانفتاح سياسي على الغرب. ولكن بعد ستة أشهر، بدأت آمال الإيرانيين في تحسين حياتهم اليومية تتلاشى بسرعة. فقد أثارت الأزمة الاقتصادية خطر الاضطرابات الاجتماعية، وهو ما يثير قلق السلطات الإيرانية. فقد تظاهر التجار احتجاجاً على التضخم المتصاعد، بينما احتج المتقاعدون وعمال النفط احتجاجاً على تأخير أو خفض أجورهم.

لقد أنهت العملة الإيرانية ــ التي تعد مؤشرا على المعنويات الاقتصادية ــ عام 2024 عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 821500 ريال للدولار، بانخفاض 40% عن مستواها في بداية العام. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45% منذ عام 2012 ــ عندما تصاعدت العقوبات بسبب برنامجها النووي ــ إلى 4465.60 دولار العام الماضي، وفقا للبنك الدولي.



قال حميد رضا رستيجار رئيس غرفة نقابات طهران التي تمثل الباعة إن صناع الأحذية والتجار الآخرين في البازار الرئيسي في طهران نظموا إضرابا نادرا في 29 ديسمبر بسبب ارتفاع التضخم. وقال بعضهم في مقاطع فيديو نشرتها نقابات العمال الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي "لا تخافوا، اقتربوا". وقال رستيجار في بيان على موقع النقابات على الإنترنت إن المحتجين "خشوا أن تصبح السلع التي يتم تسعيرها بهذه الأسعار بعيدة عن متناول معظم المستهلكين".

وأصبحت الاحتجاجات بشأن القضايا الاقتصادية أكثر تواترا في جميع أنحاء البلاد وفي مختلف الصناعات. احتج الممرضون والعاملون في مجال الاتصالات على تأخر المدفوعات. وتظاهر المعلمون المتقاعدون في الأسابيع الأخيرة أمام البرلمان احتجاجا على تأخر مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وفقا لاتحاد المعلمين.

وحتى في ظل العقوبات الأكثر صرامة، لا تزال إيران قادرة على ردع الهجمات الأجنبية على أراضيها من خلال الاستفادة من التهديدات من محور المقاومة، وهو تحالف غير رسمي تقوده طهران من الميليشيات في الشرق الأوسط.

لكن هؤلاء الحلفاء هُزموا إلى حد كبير خلال العام الماضي. فقد أعقب إزاحة بشار الأسد في سوريا ، في ديسمبر، الحليف الرئيسي لإيران في الشرق الأوسط، سلسلة من الأحداث التي حفزها الهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، دمرت إسرائيل حماس ، الحليف الرئيسي لإيران في فلسطين، وقتلت معظم قادة حزب الله، أقوى حليف لإيران.

وتراهن طهران الآن على حلفائها في العراق واليمن لتهديد إسرائيل. ولكن قواعدهم بعيدة عن أهدافهم، مما يحد من فعاليتهم.

إن هذه الأحداث تترك لطهران مجالا أقل كثيرا للمناورة وهي تستعد لما قد يكون صراعا حاسما مع ترامب. لقد أثارت انتكاسات العام الماضي مخاوف من أن إيران قد تسرع برنامجها النووي لاستعادة بعض الردع ضد الهجمات الأجنبية.

على مدى أشهر، ناقش المسؤولون الإيرانيون علانية ما إذا كان ينبغي زيادة الجهود النووية وما إذا كان ينبغي إعادة النظر في تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي استمر عقدين من الزمان بعدم الحصول على أسلحة الدمار الشامل.

كما يدرس ترامب سبل منع إيران من القدرة على بناء سلاح نووي ، بما في ذلك شن غارات جوية وقائية محتملة من شأنها أن تكسر السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة والمتمثلة في احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وفي مواجهة احتمال فرض عقوبات جديدة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية "دون تأخير" في مقابل رفع العقوبات. ولكنه قال في نوفمبر أيضاً إن البرنامج النووي الإيراني المتقدم أظهر قدرته على التعامل مع أي قيود جديدة.

وقال في إشارة إلى العقوبات التي فرضت في عهد ترامب الأول: "إن سياسة الضغط الأقصى 1.0 فرضت سياسة المقاومة القصوى وانتهت بهزيمة قصوى للولايات المتحدة". وأضاف: "الدليل؟ مثال واحد: قارن فقط بين البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد سياسة الضغط الأقصى المزعومة".

وللتوصل إلى اتفاق، يتعين على الجانبين أن يبتعدا عن العداء. ومن المرجح أن يكون نهج ترامب تجاه إيران متأثرا بمعرفة أن عملاءها حاولوا اغتياله ، كما قال مسؤولون سابقون في إدارة ترامب. وكثيرا ما يستحضر خامنئي ذكرى قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني الذي أمر ترامب بقتله في عام 2020.