وزير البترول أمام "الشيوخ": نسعى لتلبية احتياجات المواطن من المنتجات البترولية بأقل تكلفة

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هدفنا تلبية احتياجات المواطن من المواد والمنتجات البترولية بأقل تكلفة ممكنة، من خلال زيادة إنتاجية الحقول البترولية، وزياردة أعمال البحث والاستكشاف، والعمل في قطاع البتروكيمويات، وتطوير معامل التكرير، وتعظيم الإستفادة من الإنتاج المحلي من الزيت والغاز.

وأضاف وزير البترول خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مصر تستهدف جذب استثمارات في قطاع الطاقة والبترول، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتحقيق انطلاقة في قطاع التعدين في مصر، حيث يمثل 1% من الناتج المحلي المصري، وهي نسبة غير كافية، ونسعى لتعظيمه ليصل إلى 6% .

وأضاف وزير البترول، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز والتعدين بدعم السلامة والصحة وتوفير البنية الأساسية، مشيرا إلى أهمية التعاون الإقليمي في قطاع البترول والغاز والتعدين، لحتويل مصر إلى مركز إقليمي ليس فقط في الطاقة ولكن أيضًا في قطاع التعدين، والإستفادة من الموقع المميز لمصر.

وأشار وزير البترول، إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والجنوب منها الفوسفات والمنجنيز والحديد، ولدينا من الفحم احتياطي جيد.

وأكد المهندس كريم بدوي، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية يساعد على تحسين الإنتاج، ومعرفة الاحتياطي بشكل كبير، مشددا على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم الثروة التعدينية وخلق فرصة استثمارية جديدة لزيادة الناتج المحلي وخلق بيئة جازبة للاستثمار، موضحًا أن هناك 150 شركة عاملة في قطاع التعدين، ونسعى لجذب عدد شركات أكبر لتعظيم الإستفادة من ثروات مصر التعدينية.

واستعرض وزير البترول، استراتيجية تطوير القطاع التعديني، منها التطوير والإصلاح التشريعي، ومنها تشجيع الاستثمارات وضبط نظام اليات الترخيص للمعادن المختلفة، وأهمية تسويق الفرص الاستثمارية، وتوطين التكنولوجيا المتطورة، وضبط الهيكل التنظيمي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إضافة إلى تدريب الكوادر بقطاع التعدين.