الرقابة المالية: 718 مليار جنيه إجمالي التمويل غير المصرفي خلال 10 شهور

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمتضمنة أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي، الى 718 مليار جنيه في أول 10 شهور من عام 2024 .

التمويلات كالأتي

⮚ 397.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

⮚ 31.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

⮚ 88.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

⮚ 76.7 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

⮚ 47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

⮚ 55.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

⮚ 20.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.



وبلغت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة 2.86 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024، فيما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 73.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024

وسجلت إجمالي أقساط التأمين المحصلة 77.1 مليار جنيه، وبلغت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 35.6 مليار جنيه ، فيما وصلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 22.3 مليار جنيه .

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 10 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 77.1 مليار جنيه ، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 42.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.2 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 35.6 مليار جنيه في أول 10 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 18.7 مليار جنيه.

وأوضحتتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.