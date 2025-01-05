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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس عصابة تخصصت في سرقة المهمات الخاصة بالكباري في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، باستمرار حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكبارى والطرق بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس تشكيل عصابي في الجيزة

وكشفت التحقيقات، قيام مالك مخزن خردة و3 عمال بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه فـي ارتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكباري بإستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن الخردة المشار إليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تم ضبطهم بنطاق محافظة الجيزة وبحوزتهم (كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت حوالى 2,500 طن) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تم ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى ارتكاب الواقعة) .

الجيزة الطالبية سرقة الكباري تشكيل عصابي