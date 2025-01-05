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الأحد 05 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

البوابة نيوز
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استقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥.

ودار النقاش بين وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية دور الإعلام الوطني خلال المرحلة الحالية، وضرورة العمل على توعية المواطن المصري بمحددات الموقف المصري من أبرز القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية، خاصة في ظل ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من تطورات متلاحقة.

وحرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن ثقته في اضطلاع الهيئة الوطنية للإعلام بدورها المنوطة به في هذا الصدد، معربًا عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام وما تبذله من جهود في هذا الشأن.

 

 