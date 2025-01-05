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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع رصف وتطوير طريق ٢١ الرئيسي بمركزي الصف وأطفيح

رصف وتطوير طرق بمركزي
رصف وتطوير طرق بمركزي الصف وأطفيح
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها الدولة المصرية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز في مختلف القطاعات التنموية لتحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
 

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي نسب التنفيذ في مشروع  رصف وتطوير طريق ٢١ بطول ( ٣٥ كم ) وعرض ( ٢٠ م ) بمركزي الصف وأطفيح لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروعات الطرق بما يعود بالنفع على المواطنين .
وأشار محافظ الجيزة أن الطريق يمثل أهمية كبيرة لكونه أحد الطرق الرئيسية الذي يربط الحركة المرورية بدءاً من مركز ومدينة الصف مرورآ بمركز بمدينة أطفيح وصولآ إلي طريق الوسطي ببني سويف ومدخل طريق الزعفرانة بالبحر الأحمر والذي يعد ضمن المشروعات التي تخدم حركة الاستثمار نظراً لمروره علي العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية .
 

وشدد المحافظ على رؤساء مركزي الصف وأطفيح بضرورة المتابعة الدورية بالتعاون مع الجهات المنفذة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأعمال لسرعه إنهاء أعمال التطوير للطريق مع الالتزام بالمواصفات الفنية في التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

محور مروري حيوي مشروع رصف وتطوير طريق ٢١ الرئيسي بمركزي الصف وأطفيح أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حياة كريمة