فى يوم حق تقرير المصير.. الرئيس الباكستاني يوجه رسالة لشعب جامو وكشمير

وجهة آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان رسالة تضامن مع الكشميريين في ذكرى حق تقرير المصير.

وقال آصف: في هذا اليوم يحيي الكشميريون حول العالم الذكرى السادسة والسبعين لقرار لجنة الأمم المتحدة المعنية بالهند وباكستان والذي نص على حل نزاع جامو وكشمير من خلال استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة.

كان هذا القرار تجسيدًا للحق الأصيل والطبيعي لشعب كشمير في تقرير المصير كما أقره القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

ومع ذلك للأسف تستمر الهند في إنكار هذا الحق على شعب جامو وكشمير المحتلة بصورة غير قانونية منذ أكثر من سبعة عقود وتفرض عليهم القمع والعنف والانتهاكات الممنهجة.

ومنذ الخامس من أغسطس 2019 اتخذت الهند خطوات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والسياسية للإقليم في محاولة لإضعاف هوية الكشميريين وتحويلهم إلى أقلية في وطنهم.

ولكن على الرغم من ذلك تظل روح النضال الكشميري حية ولن تثنى إرادتهم في السعي لنيل حريتهم.

وأكد رئيس باكستان: إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة يتحمل مسؤولية تنفيذ وعده لشعب جامو وكشمير إذ تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا قرارًا يبرز حق الشعوب في تقرير المصير، ويلفت الانتباه إلى معاناة من يعيشون تحت الاحتلال القسري.

أضاف: في هذه المناسبة أناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الهندية لحقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة.

أشار إلى أن باكستان ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي والأخلاقي الكامل للشعب الكشميري الشجاع في نضاله المشروع من أجل حقوقه بما في ذلك حقه الأصيل في تقرير المصير كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.