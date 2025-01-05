ديربى الكراهية.. صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة والنصف، من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "آنفيلد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره مانشستر يونايتد، فى "ديربى الكراهية"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى أرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، للدفع بالقوة الضاربة منذ بداية اللقاء، من أجل تأمين الصدارة والأبتعاد عن دائرة المنافسة.

تشكيل ليفربول

ومن المتوقع ان يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - ريان جرافينبيرش - كورتيس جونز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 45 نقطة، بينما يعاني مانشستر يونايتد في المركز الـ14 بـ22 نقطة فقط.

