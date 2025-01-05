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الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر يناير 2025

تأجيل أعمال الغسيل الأسبوع الجارى تزامناً مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن المهندس رشدي السيد عمر ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر يناير 2025 وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى، لافتا إلى أنه نظرًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، تم تأجيل اعمال الغسيل خلال الأسبوع الجارى  .

وأوضح رئيس الشركة، أنه يتم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة،و تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.
كما تعلن الشركة أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب رقم 01220906668 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية اللازمة طبقاً للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين .

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