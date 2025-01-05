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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا بدأت هجوما مضادا في منطقة كورسك

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، ان أوكرانيا بدأت هجوما مضادا في منطقة كورسك، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".د

وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي شن هجمات على القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية تشكيلات من آليات ثقيلة و7 ألوية ميكانيكية و3 ألوية هجوم جوي، إضافة إلى لواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي في الجيش الأوكراني في عدة مناطق.

وأضاف البيان أن الضربات الجوية والمدفعية الروسية استهدفت أفراداً ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق مثل فيسيلوفكا، جيفو، زاوليشينكا، ليبيديفكا، ميرني، ميخائيلوفكا، نيكولسكي، روسكوي، بوريتشنوي، سفيردليكوفو، بيلوفودي، فودولاجي، زورافكا، وبافلوفكا في مقاطعة سومي.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 580 جندياً، بالإضافة ؤءئإلى تدمير دبابة، ناقلة جند مدرعة، 9 مركبات قتالية مدرعة، مدفعين، مدفع مضاد للطائرات، و36 مركبة.

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا منطقة كورسك القوات الأوكرانية