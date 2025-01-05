الثلوج تشل الحركة المرورية في بريطانيا

تسببت الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة في تعطيل حركة السفر في جميع أنحاء بريطانيا مع تعليق الرحلات الجوية ووقوع "عدد من الاصطدامات" على الطرق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن انقطاع التيار الكهربائي ضرب أجزاء من ميدلاند وجنوب غرب وجنوب ويلز وهناك "احتمال كبير" بأن تنقطع حركة السفر عن المجتمعات الريفية. وفق صحيفة التايمز البريطانية.

وأغلقت مطارات مانشستر وليفربول وليدز برادفورد مدارجها صباح اليوم الأحد بسبب الثلوج. وقال متحدث باسم مطار ليفربول: "نعمل بجد لإخلاء المدرج. المطار لا يزال مفتوحا، يرجى الاتصال بشركة الطيران الخاصة بك للحصول على معلومات الرحلة".

وقال مطار مانشستر في بيان: "سلامة ركابنا هي أولويتنا القصوى ونحن نقدر صبركم في هذا الوقت". تم إعادة جدولة بعض الرحلات الجوية من ليدز برادفورد إلى ظهر الأحد.

أفاد الركاب في مطار بريستول عن تأخيرات طويلة في انتظار أمتعتهم بعد تعليق العمليات لعدة ساعات مساء السبت. وقال متحدث باسم المطار: "نأسف للإزعاج الذي تسبب فيه ذلك. قد يكون هناك تأخيرات صباح الأحد حيث أن بعض الطائرات خارج مواقعها. يُنصح الركاب بالتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم". كما تم إغلاق مطار برمنغهام لمدة ثلاث ساعات تقريبًا طوال الليل، لكن المتحدث قال إنه كان في الموعد المحدد "للعمل كالمعتاد".

وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع M5 في الاتجاه الجنوبي بعد وقوع تصادم بالقرب من تاونتون، سومرست.

وقالت هيئة الطرق السريعة الوطنية إن عدة تصادمات وقعت على الطريق السريع M5 في الجنوب الغربي.

قالت شرطة جنوب ويلز إنها حضرت إلى موقع حادث مروري في لانرومني، كارديف، وأن الطرق في المنطقة ستظل مغلقة حتى يوم الأحد.

وقالت شركة الكهرباء البريطانية إنها تعمل على استعادة الكهرباء في أجزاء من منطقة ميدلاندز وجنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، بما في ذلك برمنغهام وبريستول وكارديف.

وقامت المجالس المحلية في جميع أنحاء لندن وجنوب إنجلترا بتفعيل تدابير الطوارئ بما في ذلك توفير أماكن إقامة إضافية لمساعدة المشردين على البقاء آمنين خلال موجة البرد مع بدء تساقط أول عاصفة من الثلوج في العاصمة ليلة السبت.

وتسببت أجواء القطب الشمالي في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر خلال الليل. وكانت أدنى درجة حرارة مسجلة ليلة الجمعة 8.6 درجة مئوية تحت الصفر في أبين، أبردينشاير

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية جيسون كيلي إن من المحتمل حدوث "تراكمات كبيرة" للثلوج في أجزاء من ويلز ومنطقة ميدلاندز وشمال إنجلترا، كما أن الرياح القوية قد تؤدي إلى انجراف الثلوج.

وتابع: "هناك خطر هطول أمطار متجمدة في أجزاء من منطقة ميدلاندز وشمال إنجلترا، ولكن بشكل خاص في ويلز، مما يزيد من خطر الجليد ويؤدي إلى بعض الظروف الغادرة في الأماكن.