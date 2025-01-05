"رومانسية وطن" ندوة يلقيها رئيس الوزراء الأسبق في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي ندوة بعنوان "رومانسية وطن"، يلقيها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، ويديرها الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء 8 يناير 2025 من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 مساءً، في قاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول الندوة المظاهر المتعددة للوطنية، بدءًا من "حالة أكتوبر" التي تمثل الانتماء الجمعي، وصولاً إلى مشروع الوطن الذي يركز على تعظيم دور العقل والتفكير المنطقي، مع تسليط الضوء على أهمية تقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع. كما يتم استعراض القيم المضافة التي يشكلها العقل، والتي تشمل التفكير في المستقبل، والنقل الحضاري، والارتباط بالقيمة الإنسانية.

والجدير بالذكر أن الدكتور عصام شرف تولى منصب وزير النقل في حكومة الدكتور أحمد نظيف من يوليو 2004 حتى استقالته في ديسمبر 2005، وكلفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل الحكومة المصرية في 3 مارس 2011، ليصبح رئيسًا لمجلس الوزراء حتى نوفمبر من نفس العام.