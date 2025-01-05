سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر: وجبتي المفضلة محشي الكرنب

قالت السفيرة أنجلينا أيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى مصر، أن عيد مولدها في الرابع عشر من أغسطس وهذا يأتي في منتصف الأجازات الصيفية، وبالتالي لم تتمكن أبدًا من دعوة أصدقائها للاحتفال معها، ولم تتمكن أبدًا من إقامة حفل عيد مولدها.

وأضافت أيخورست خلال لقاء لها مع أعضاء مكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن وجبتها المصرية المفضلة هي "محشي الكرنب"، مشيرة إلى أنها قامت بإعداده وهو عمل شاق يستغرق الكثير من الوقت ويحتاج إلي الصبر ولكنه رائع.

وعن أكثر شعور يجعلها راضية خلال تأدية عملها في مصر، هي طريقة التعامل معها والتي بها احترام والإتيكيت في التعامل مع الجميع، مشيرة إلي أن الدبلوماسية تبدأ بالإتيكيت، مشيرة إلى طريقة تبادل التحية بيننا وبين بعض، وطريقة كلامنا هي عنوان للدبلوماسية.

قدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى جمهورية مصر العربية، أنجلينا أيخهورست، نسخة من خطاب اعتمادها إلى وزارة الخارجية المصرية،.

بعد أن تم ترشيحها من قبل الممثل الأعلى جوزيب بوريل لتكون سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدي مصر وجامعة الدول العربية في أبريل 2024. وقد جاءت خلفًا للسفير كريستيان بيرجر.

كما قدمت نسخة لـ أبو الغيط، يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، وجدد الطرفان التزامهما بتعزيز العلاقات العربية الأوروبية من أجل بناء مستقبل مشترك.