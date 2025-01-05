رئيس جامعة عين شمس يزور المركز الثقافي القبطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال زيارة رئيس الجامعة للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي اليوم الأحد، أعرب عن تهنئته لنيافة الأنبا إرميا ولجميع الأقباط، مؤكدًا أن الأعياد تشكل فرصة لتعزيز روح المحبة والإخاء بين جميع فئات الشعب المصري. وأشار إلى أن مصر، بقيادتها الحكيمة، ستظل دائمًا مصدرًا للأمن والاستقرار، متمنيًا لمصر دوام السلام والرخاء.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة فاروق أن تعزيز قيم الوحدة الوطنية يعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات، متمنية أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على مصر وشعبها العظيم.

وفي ختام الزيارة، عبر نيافة الأنبا إرميا عن شكره لقيادات جامعة عين شمس على هذه اللفتة الكريمة، مشيدًا بدور الجامعة في تعزيز التآخي والتلاحم الوطني.