وزير دفاع الاحتلال: "إذا لم ينسحب حزب الله لما وراء الليطاني فلن يكون هناك اتفاق"

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاحد، إن حزب الله إذا لم ينسحب لما وراء الليطاني فلن يكون هناك اتفاق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وواصل وزير دفاع الاحتلال: "سنضطر للتحرك بقوة لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم إذا لم ينسحب حزب الله لما وراء الليطاني".

في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، صرح كاتس بتصريحات مشابهة، حيث أكد أن "تل أبيب لن تسمح بعودة عناصر حزب الله إلى القرى الجنوبية في لبنان، لأنه يشكل تهديدًا للمستوطنات الشمالية".

أثناء تفقده لموقع تابع لجيش الاحتلال في الأراضي اللبنانية، أعلن كاتس قائلاً: "إذا لم ينسحب حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني، وحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، سنقوم بالقضاء عليه".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، بعد أكثر من عام من العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، بوساطة أمريكية.

