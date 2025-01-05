الأربعاء.. انطلاق منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني

يستضيف اتحاد الغرف المصرية،الأربعاء المقبل، منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، بمشاركة أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية. يأتي الحدث بالتعاون مع اتحادات الغرف القبرصية واليونانية والغرفة العربية اليونانية، وبدعم من وزارة الخارجية وسفارات مصر في قبرص واليونان، في إطار القمة الثلاثية بين مصر، قبرص، واليونان.

ويشهد المنتدى حضور وزراء التخطيط، الكهرباء، البترول، الاستثمار، والهجرة من مصر، إلى جانب وزراء الطاقة، الصناعة، والخارجية من قبرص واليونان. يناقش الحدث فرص التعاون في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة، النقل، والخدمات الصحية.

يتضمن البرنامج جلسات ثنائية بين الشركات، حوارًا وزاريًا حول دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعروضًا لآليات التمويل والضمانات المقدمة من جهات أوروبية وعربية. كما ستعقد مائدة مستديرة لمناقشة مشاريع الربط الكهربائي والتعاون في مجالا الطاقة.