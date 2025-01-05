الليلة.. جروس فى أول مهمة أفريقية أمام المصرى البورسعيدى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره المصرى البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع فريق القلعة البيضاء فى المجموعة الرابعة والتى تضم المصرى البورسعيدي، وأنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز الموزمبيقى.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بين الفريقين على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله اللاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الـ 64 من عمر المباراة.

ويتصدر الزمالك مجموعته الرابعة، برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثلاث مواجهات، حقق الفوز فى اثنتين وتعادل فى مواجهة وحيدة، فيما يحتل مواطنه المصرى البورسعيدى، الوصافة برصيد 4 نقاط، حصدها من الفوز فى مباراة والتعادل فى أخرى، والهزيمة من الفارس الأبيض فى جولته الأخيرة.

الزمالك يبحث عن ضمان التأهل لدور الـ 16 بالكونفدرالية.. والمدير الفنى يسعى لعودة التكتيكات وعلاج الأخطاء

كما تضم المجموعة الرابعة بلاك بولز الموزمبيقى صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأنيمبا النيجيرى، المتذيل بنقطة وحيدة.

ويبحث الجهاز الفنى للزمالك تحت قيادة السويسرى جروس، عن إثبات ذاته وحصد الثلاث نقاط فى أول اختبار أفريقى له في قيادته للفارس الأبيض، والابتعاد بقمة المجموعة الرابعة.

ويستعد جروس لخوض تلك المباراة، بخطط فنية يعمل على تطبيقها خلال مران الفارس الأبيض، بالارتكاز على بناء الهجمات من على طرفى الملعب.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية خلال التدريبات، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وعالج جروس فيها ما كان يعانى منه الزمالك الفترة الماضية، بعد أن كان يغيب عنه الخُطط الفنية، وظهر الفريق بدون التكتيكات وكأنه فريق مفكك.

وكان مردود تلك الخطط هى ظهور الزمالك بأداء أفضل في مباراته الأخيرة عن المباراتين السابقتين أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، سواء كان الفريق يستحوذ على الكرة أم من الجانب الفنى.

ويسعى جروس لقيادة الزمالك لتحقيق الفوز وضمان التأهل لدور الـ 16، وذلك من أجل الحفاظ على لقب الكونفدرالية الذى حمله في الموسم الماضى.