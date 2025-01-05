متحدث "فتح": نواصل التصدي لمحاولات إنهاء الوجود الفلسطيني

أكد المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد، مواصلة التصدي لكل المحاولات التي تستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة والأصعب في تاريخ القضية الفلسطينية.



وقال عبد الفتاح دولة - في مداخلة هاتفية عبر قناة (العربية) الإخبارية - "إن الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين لا تزال مستمرة في مواجهة كافة التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع الوطني التحرري، وتؤثر على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

وأوضح أن الهدف من وراء هذه الحملة بسط الأمن والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار بعيدا كل البعد عن إراقة الدماء، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في دعم الشعب الفلسطيني.

وكانت وكالة "الأونروا" قد أطلقت خلال الساعات الماضية تحذيرا من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويأتي هذا التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد بنهاية يناير الجاري، على دخول قرار الاحتلال حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة "الأونروا" في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على القرار في أكتوبر الماضي.