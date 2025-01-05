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الأحد 05 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير البترول: نسعي لتعظيم الإنتاج المحلي ودعم الاستثمارات للاستفادة من البنية التحتية

وزير البترول
وزير البترول
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قال كريم بدوي وزير البترول نسعى لتعظيم الإنتاج المحلي ودعم الاستثمارات للاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين لتشكل قيمة مضافة بما يساعد على التصدير وجذب عملة أجنبيه.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ نسعى لانطلاقة بقطاع التعدين في مصر، ونسعى لتحقيق انطلاقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء والنائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".

كريم بدوي وزير البترول