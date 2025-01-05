وزير التعليم يشارك في المؤتمر الـ 14 لوزراء التعليم العرب في قطر

توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الأحد، إلى دولة قطر للمشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار “التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي” خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2025.

ويشارك فيه عدد من وزراء التربية والتعليم العرب، ممثلين من المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قادة مؤسسات التربية والتعليم القطرية وخبراء تربويين.

وفي كلمته بالمؤتمر، يستعرض الوزير محمد عبد اللطيف أبرز جوانب الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم المصري، مع التركيز على توفير التعليم الشامل والمتميز للجميع. كما سيعرض جهود مصر في دعم وتمكين المعلمين، ويشارك في جلسة نقاشية حول “التعليم في حالات الأزمات والطوارئ”، مسلطًا الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مصر للتغلب على التحديات التعليمية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التربية والتعليم، وتبادل الخبرات في مجال التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، وضمان جودة التعليم في مناطق الأزمات والحروب.