النائبة فيبي فوزي تدعو لزيادة الإستثمار في الأبحاث الجيولوجية وتقنيات التنقيب الحديثة

ألقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي يناقش خلالها طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ: "بداية أتوجه بالتحية والتقدير للزملاء مقدمي طلبي المناقشة، إذ يوجهون النظر الى واحدة من أهم ثروات مصر التي يمكنها إن أُحسِن استغلالُها أن تمثل إضافة بالغة الأهمية للاقتصاد المصري، وذلك في ظل ما تحظى به مصر من ثروات طبيعية متنوعة وسهلة الاستغلال نسبيًا، وقريبة من الطرق والموانئ وسبل النقل والمواصلات.

وأضافت: "وفي هذا الشأن، أدعو لزيادة الإستثمار في الأبحاث الجيولوجية وتقنيات التنقيب الحديثة، الأمر الذي يسهم في اكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية القابلة للإنتاج الإقتصادي، فضلا عن تحسين البنية التحتية، لتسهيل أعمال الاستخراج والنقل مع الاهتمام بالاستدامة البيئية، وتطبيق أساليب التعدين الصديقة للبيئة".

وتابعت: "على جانب آخر، أتصور أن الحكومة لديها بالفعل العديد من البرامج والآليات التي تشجع من خلالها الشركات المحلية والاجنبية على الإستثمار في صناعة التعدين، واؤكد على ضرورة العمل المكثف في هذا الشان، خاصة في مجال الصناعات التي تمنح قيمة مضافة تحقق زيادة في الدخل القومي".

واختتمت: "أخيرًا، أدعو إلى ضرورة الإهتمام بالكوادر البشرية المدربة من خلال إعداد مناهج دراسية متخصصة في التعدين والصناعات القائمة عليه، كذلك تحقيق شراكة بين المؤسسات التعليمية والشركات العاملة في التعدين، أيضًا توفير برامج للتدريب المستمر للعمالة في هذا القطاع الذي يشهد تطورات متلاحقة على المستوى العالمي".