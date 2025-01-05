جهود مكثفة لإنهاء تطوير عمارات أبو شاهين وتوفير مسكن آمن للمواطنين بالمحلة

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن لإنجاز تطوير العمارتين 23 و24 بمنطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى، ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن لائق وآمن للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين. وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تطوير ثلاث عمارات، بينما يتم استكمال العمل على العمارتين الجديدتين وفق جدول زمني محدد، مع توفير وحدات سكنية مؤقتة للأسر المتضررة حتى عودتهم إلى منازلهم المطورة.

وأضاف الجندي: “العمل لا يتوقف، وهدفنا أن يعيش كل مواطن في بيئة تليق به وبأسرته. مشروع تطوير منطقة أبو شاهين ليس مجرد بناء عمارات، بل هو خطوة مهمة نحو القضاء على العشوائيات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين”.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للجميع. كما أشاد بجهود العاملين في المشروع، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة.

واختتم حديثه قائلاً: “ما يتم تحقيقه اليوم هو شهادة حية على التزام الدولة بتغيير الواقع وتقديم مستقبل أفضل لأبنائنا. نعمل يدًا بيد لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب أولوياتها”.