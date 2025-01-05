الداخلية ترفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام 2025

أعلنت وزارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد لعام 2025، في إطار جهودها لتوفير مناخ آمن والتصدي لأي محاولات تعكر صفو الاحتفالات.

وأكدت الوزارة تنفيذ خطط أمنية محكمة تشمل تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية، مع تكثيف الدوريات والخدمات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لضمان سلامة الجميع.

تأمين الطرق والمحاور

كما تم تعزيز تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية عبر نشر الخدمات المرورية والاستعانة بمعدات شرطية حديثة وسيارات إغاثة مرورية مزودة بأحدث الأنظمة الأمنية، بما يضمن الربط السريع مع غرف العمليات لمواجهة أي حالات طارئة.

انتشار أمني مكثف

وشملت الاستعدادات تحقيق انتشار أمني مكثف واختيار عناصر شرطية مؤهلة ومدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ، بما في ذلك عناصر الشرطة النسائية التي ستتواجد في أماكن التجمعات، الحدائق العامة، الرحلات النيلية، ووسائل النقل العام، لضمان حفظ النظام والأمن العام.

وحرصت الوزارة على التواجد الميداني المستمر للمستويات الإشرافية، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكفاءة، مع التأكيد على الجاهزية التامة، اتخاذ أعلى درجات الحذر، والاهتمام بالمظهر الانضباطي للعناصر الأمنية.

كما شددت على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين خلال الاحتفالات.

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