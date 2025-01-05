تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 19 يناير

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة "الدكتورة وسام.ش"، والمعروفة إعلاميا بـ "طبيبة كفر الدوار"، لـ 19يناير، لتكليف النيابة الإدارية بتقديم صورة رسمية للدعوى الجنائية بحق الطبيبة المتهمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق شعيب وبحضور والمستشارين أحمد زيدان وأميرة حسين وممثل النيابة المستشار أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى،

ويأتى ذلك على خلفية بث المتهمةا فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

ودفع الدكتور أسامة العريان محامى طبيبة كفر الدوار بالطعن فى إجراءات تحقيق النيابة الإدارية، مطالبا بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.

ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.