استدعاء اللاعبة ريهام على لاعبة المقاولون العرب ضمن منتخب السيدات تحت 17 سنة

تلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء لاعبة المقاولون العرب ريهام على للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب مصر للسيدات تحت 17 سنة، استعداداً لمشاركة المنتخب المصري في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم النسائية، خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير 2025 الجاري.

على صعيدا آخر، حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 في آخر مباراة له، فوزا كبيرا في بطولة دوري الجمهورية، حيث تفوقوا على فريق نادي رع للالعاب الرياضية بنتيجة 10-1.

وتألقت اللاعبات خلال المباراة، حيث بدأت التسجيل ملك محمد أحمد، تلتها ياسمين حبشي ثلاثة أهداف ، وشمس شعبان ثلاثة أهداف، وأمل محمد إبراهيم هدفان، وجنى الشربيني هدف.

يعمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، وكابتن مجدي مصطفى مشرف الكرة النسائية، وكابتن مصطفى علي عبد الرحمن المدير الفني، وكابتن إيمان السيد المدربة، وكابتن محمد يحيى مدرب الحراس، ودكتورة ميران محمود القط أخصائي إصابات ملاعب، وكابتن آية أيمن إبراهيم إداري،