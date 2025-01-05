"الزراعة" تستعد لافتتاح مصنع تجفيف البصل في المنيا

أجرى الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية، زيارة تفقدية إلى مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة في محافظة المنيا للإطلاع علي المنشآت والمرافق وخطوط الانتاج تحت الإنشاء وذلك تمهيدًا لإفتتاحه.

واطلع "موسى" علي دورة انتاج المراحل المختلفة لتجفيف البصل الطازج خلال الزيارة كما اطلع علي المرافق التابعة للمصنع والتي من بينها محطة إنتاج الغاز ومحطة تدوير المياه ومعالجتها والمكاتب والغرف السكنية التابعة للعاملين بالمصنع والمبني الاداري وغيرها من غرف التبريد وأماكن التخزين المنشأة بهدف تخزين المنتجات الغذائية الزراعية قبل وبعد التصنيع، واطلع ايضا علي معمل الابحاث التابع للمصنع والذي يتضمن اجهزة معملية حديثة بغرض الكشف عن الأمراض النباتية والحشرية التي قد تصيب المحاصيل لضمان الحصول علي منتج تصنيعي امن عالي الجودة يتوافق مع المعايير الدولية للتصدير.

وأشار “موسي” إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمساعدة وتوجيه القطاع الخاص نحو التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة وزيادة التصدير لزيادة الحصيلة الدولارية وبالتالي الدخل القومي المصري.

ومن جانبه أشار المهندس محمد عبدالجبار، رئيس مجلس شركة إستصلاح الأراضي التابعة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى أن المصنع بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لتركيب بعض الوحدات اللازمة لإستكمال دورة الإنتاج بالمصنع، فضلاً عن أن هناك قدرة على استيعاب خطوط انتاج أخرى يمكن تركيبها لاحقًا عند زيادة الطلب على التصدير، حيث من المستهدف أن يتم تصدير المنتج لبعض دول الإتحاد الأوروبي ودول الخليج.

والجدير بالذكر أن محافظة المنيا تعتبر من أكبر المحافظات التي تزرع محصول البصل حيث تبلغ المساحة المنزرعة من ١٦-١٧ الف فدان سنويا خاصة البصل الذي يصلح للتجفيف وعليه إقبال من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها.