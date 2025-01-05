السيسي يوجه بتسريع جهود مشروعات الربط مع الأشقاء الأفارقة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود مشروعات الربط مع الأشقاء الأفارقة بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.

كما تناول الاجتماع تطورات مشروعات الربط مع الدول الأفريقية، التي تشمل محاور الربط البري، والسكك الحديدية، والنقل البحري، والممرات الملاحية النهرية، مما يساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة. وقد تم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في هذا الإطار.